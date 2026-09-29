В Рязанской области проверят водителей автобусов

Во вторник, 29 сентября, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексные мероприятия по выявлению нарушений при перевозке пассажиров автобусами. Инспекторы проверяют соблюдение требований законодательства и правил дорожного движения. Мероприятия проводят, чтобы снизить риск ДТП с участием пассажирского транспорта и пресечь нарушения.

Во вторник, 29 сентября, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексные мероприятия по выявлению нарушений при перевозке пассажиров автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

Инспекторы проверяют соблюдение требований законодательства и правил дорожного движения. Мероприятия проводят, чтобы снизить риск ДТП с участием пассажирского транспорта и пресечь нарушения.

Госавтоинспекция призвала водителей автобусов соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, следить за техническим состоянием транспорта и вовремя проводить его обслуживание и ремонт.