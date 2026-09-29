В Рязанской области обновили меры поддержки для бойцов СВО

Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Рязанской области Андрей Кричинский. По его словам, в области совместно с прокуратурой региона корректируются законы, которые регулируют предоставления мер поддержки участникам СВО. «Изменения в основном носят технический характер. Но вместе с тем мы предусматриваем важные дополнения. Для лиц, которые принимали участие в боевых действиях в на территории Луганска и Донецка, начиная с 2014 года, устанавливаем те же меры поддержки, что и для участников СВО», — отметил министр. Кроме того, изменили законодательные акты, которые касаются мер поддержки при рождении ребенка.

В Рязанской области обновили меры поддержки для бойцов СВО. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Рязанской области Андрей Кричинский на заседании регионального правительства.

По его словам, в области совместно с прокуратурой региона корректируются законы, которые регулируют предоставления мер поддержки участникам СВО.

«Изменения в основном носят технический характер. Но вместе с тем мы предусматриваем важные дополнения. Для лиц, которые принимали участие в боевых действиях в на территории Луганска и Донецка, начиная с 2014 года, устанавливаем те же меры поддержки, что и для участников СВО», — отметил министр.

Кроме того, изменили законодательные акты, которые касаются мер поддержки при рождении ребенка. Также Кричинский предложил дополнить закон о беспалтной юрпомощи двумя новыми категориями лиц — это учителя и лица, которые заключили контракты для пребывания в МОГах.

Законопроекты поддержали и направили на рассмотрение в облдуму.