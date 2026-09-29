В Рязани запретят парковку еще на двух улицах

С 21 октября остановку и стоянку автотранспорта запретят на следующих участках улиц в Рязани: по улице Интернациональной от дома № 28 по улице Бирюзова до пересечения с улицей Молодцова; участок дороги на «Сосновый бор» от Солотчинского шоссе до района входной группы детского лагеря отдыха «Сатурн». На месте установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

В Рязани запретят парковку еще на двух улицах. Об этом сообщает мэрия.

С 21 октября остановку и стоянку автотранспорта запретят на следующих участках улиц в Рязани:

по улице Интернациональной от дома № 28 по улице Бирюзова до пересечения с улицей Молодцова;

участок дороги на «Сосновый бор» от Солотчинского шоссе до района входной группы детского лагеря отдыха «Сатурн».

На месте установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».