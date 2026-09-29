В Рязани зафиксировали 9-балльные пробки

Об этом сообщает сервис «Яндекс. карты». Пробки образовались на улицах Чкалова, Каширина, Спортивная, Есенина, Циолковского, Новая, пр-д Яблочкова, Советской Армии, Новоселов, Грибоедова и т. д. Сложная ситуация наблюдается также на Московском, Михайловском, Куйбышевском шоссе, Окружной дороге и пр.