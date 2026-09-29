В Рязани возбудили дело против 17-летнего участника схемы телефонных мошенников

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Новосибирской области, которого подозревают в незаконном использовании оборудования для пропуска телефонного трафика. По версии следствия, в июле подросток через Telegram вступил в организованную преступную группу. Ее участники устанавливали и обслуживали оборудование, которое использовали для массовых телефонных атак на россиян с целью хищения денег.

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Новосибирской области, которого подозревают в незаконном использовании оборудования для пропуска телефонного трафика. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в июле подросток через Telegram вступил в организованную преступную группу. Ее участники устанавливали и обслуживали оборудование, которое использовали для массовых телефонных атак на россиян с целью хищения денег.

В августе подозреваемый по указанию иностранного куратора приехал в Москву, где получил необходимое оборудование. Затем он доставил его в Рязань, разместил в арендованной квартире и обеспечивал его бесперебойную работу.

Противоправную деятельность подростка пресекли следователи СК совместно с сотрудниками УМВД по Рязанской области.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.