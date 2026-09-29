В Рязани отключат воду на нескольких улицах 29 сентября

Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 по адресу: Ряжское шоссе, д. 20 (организации); Также без ресурса останутся c 09:00 до 18:00: 3-й переулок МОГЭС, д. 3; МОГЭС, д. 14.