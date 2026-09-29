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В Рязани отключат воду на нескольких улицах 29 сентября
Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 по адресу: Ряжское шоссе, д. 20 (организации); Также без ресурса останутся c 09:00 до 18:00: 3-й переулок МОГЭС, д. 3; МОГЭС, д. 14.

В Рязани отключат воду на нескольких улицах 29 сентября. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 по адресу:

  • Ряжское шоссе, д. 20 (организации);

Также без ресурса останутся c 09:00 до 18:00:

  • 3-й переулок МОГЭС, д. 3;
  • МОГЭС, д. 14.

Помимо этого, без воды останутся до 15:00 адреса:

  • 10-я Линия, д. со 2 по 50 (четная сторона) и с 1 по 27 (нечетная сторона) частный сектор;
  • 9-я Линия, д. со 2 по 10 (четная сторона) и с 1 по 19 (нечетная сторона) частный сектор;
  • 9-я Линия, д. 3а, 14, 18, 18 к.1;
  • Шевченко, д. 95;
  • 9-я Линия, д. 18 к. 2 Педагогический колледж;
  • 12-я Линия, д. 1 г Рязанский технологический колледж;
  • Шевченко, д. 93 УФСИН России по Рязанской области;
  • Островского, д. 126 Военный комиссариат по Рязанской области;
  • ЦТП / котельная -Шевченко, д. 93А, 95, 12-я Линия д. 1 г, Островского д.12