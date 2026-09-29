В Рязани отключат воду на нескольких улицах 29 сентября
Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 по адресу: Ряжское шоссе, д. 20 (организации); Также без ресурса останутся c 09:00 до 18:00: 3-й переулок МОГЭС, д. 3; МОГЭС, д. 14.
В Рязани отключат воду на нескольких улицах 29 сентября. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 по адресу:
- Ряжское шоссе, д. 20 (организации);
Также без ресурса останутся c 09:00 до 18:00:
- 3-й переулок МОГЭС, д. 3;
- МОГЭС, д. 14.
Помимо этого, без воды останутся до 15:00 адреса:
- 10-я Линия, д. со 2 по 50 (четная сторона) и с 1 по 27 (нечетная сторона) частный сектор;
- 9-я Линия, д. со 2 по 10 (четная сторона) и с 1 по 19 (нечетная сторона) частный сектор;
- 9-я Линия, д. 3а, 14, 18, 18 к.1;
- Шевченко, д. 95;
- 9-я Линия, д. 18 к. 2 Педагогический колледж;
- 12-я Линия, д. 1 г Рязанский технологический колледж;
- Шевченко, д. 93 УФСИН России по Рязанской области;
- Островского, д. 126 Военный комиссариат по Рязанской области;
- ЦТП / котельная -Шевченко, д. 93А, 95, 12-я Линия д. 1 г, Островского д.12