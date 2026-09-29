В Рязани на улице Горького произошло ДТП

В Рязани на улице Горького столкнулись два автомобиля. Об этом РЗН.инфо сообщили читатели. По предварительной информации, водители не пострадали. У машин повреждены передние части и фары. На момент публикации сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП еще не появились. Обстоятельства аварии уточняются.