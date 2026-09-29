В Рязани из-за ремонта трубопровода отключили горячую воду на неделю

В Рязани на улице Старой Дубраве проводят капитальный ремонт участка трубопровода. Об этом сообщили в МУП РМПТС. На время работ ограничили подачу горячей воды в доме № 1 на улице Старой Дубраве, психиатрической больнице и детском саду № 8. Возобновить горячее водоснабжение планируют 5 октября.