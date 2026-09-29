В Рязани горел автомобиль на улице Интернациональной

Об этом сообщили в МЧС по региону. Возгорание зафиксировали 28 сентября в 11:05. Огнём повреждено подкапотное пространство. Пожар тушили 4 человека и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 2 м². В сообщении отметили, что за сутки также ликвидировано одно загорание мусора и один техногенный пожар.

В Рязани горел автомобиль на улице Интернациональной. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Возгорание зафиксировали 28 сентября в 11:05. Огнём повреждено подкапотное пространство.

Пожар тушили 4 человека и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 2 м².

В сообщении отметили, что за сутки также ликвидировано одно загорание мусора и один техногенный пожар.