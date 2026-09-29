В российских детсадах появятся единые программы воспитания

Минпросвещения разработало единые федеральные программы воспитания, обучения и развития для детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. По словам министра, для педагогов также подготовили единые методические комплекты для каждой возрастной группы. Ранее Кравцов заявил, что ведомство обновит стандарт работы детских садов. В дошкольном образовании планируют уделять больше внимания знакомству детей с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами, а не заучиванию букв и цифр.