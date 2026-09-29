В России втрое выросло число форм и дозировок обезболивающих

За последние десять лет в России втрое увеличилось количество выпускаемых форм и дозировок обезболивающих лекарств. Об этом РИА Новости сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам доступности и качества медицинской помощи с применением наркотических и психотропных препаратов. «За 10 лет объем и номенклатура выпускаемых лекарственных препаратов, наркотических и психотропных расширился с 16 до 29… В три раза увеличилось количество выпускаемых форм и дозировок», — сказала Голикова.

За последние десять лет в России втрое увеличилось количество выпускаемых форм и дозировок обезболивающих лекарств. Об этом РИА Новости сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам доступности и качества медицинской помощи с применением наркотических и психотропных препаратов.

«За 10 лет объем и номенклатура выпускаемых лекарственных препаратов, наркотических и психотропных расширился с 16 до 29… В три раза увеличилось количество выпускаемых форм и дозировок», — сказала Голикова.

Кроме того, более чем в 10 раз выросло число пациентов, обеспеченных двухмесячным курсом обезболивания. Голикова назвала этот показатель крайне важным.