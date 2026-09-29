В России сбили 129 беспилотников за ночь

Об этом сообщили в Минобороны. В период с 20:00 28 сентября до 8:00 29 сентября силами ПВО перехвачены 129 украинских беспилотников. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.