В Подмосковье зацеперша получила тяжелые травмы после падения с поезда

В Подмосковье школьница получила тяжелые травмы после того, как попала под грузовой поезд. Об этом сообщили в социальных сетях. По словам авторов публикаций, девочке оторвало ногу. Сейчас подросток находится в коме. Знакомые пострадавшей также утверждают, что врачи подозревают у нее сепсис. Обстоятельства произошедшего и состояние девочки официально не уточнялись.

В Подмосковье школьница получила тяжелые травмы после того, как попала под грузовой поезд. Об этом сообщили в социальных сетях.

По словам авторов публикаций, девочке оторвало ногу. Сейчас подросток находится в коме. Знакомые пострадавшей также утверждают, что врачи подозревают у нее сепсис.

Обстоятельства произошедшего и состояние девочки официально не уточнялись.