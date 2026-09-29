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В ОКБ врачи спасли 89-летнего рязанца с тромбозом глубоких вен обеих ног
Заболевание осложнилось тромбоэмболией лёгочной артерии и инфаркт-пневмонией. «Без своевременной помощи при таком состоянии высок риск летального исхода», — рассказала врач-кардиолог. При инфаркт-пневмонии из-за закупорки сосуда тромбом отмирает участок лёгочной ткани, в котором затем развивается воспаление. Состояние пациента также осложняли перенесённый 10 августа 2026 года инфаркт миокарда, сочетанный порок аортального клапана, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность. В больнице пациенту провели необходимые обследования и назначили лечение. Он отметил в стационаре 90-летний юбилей, а затем был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

В Областную клиническую больницу поступил 89-летний пациент с тромбозом глубоких вен обеих ног. Заболевание осложнилось тромбоэмболией лёгочной артерии и инфаркт-пневмонией, сообщили в мудучреждении.

«Без своевременной помощи при таком состоянии высок риск летального исхода», — рассказала врач-кардиолог Анна Сапицына. При инфаркт-пневмонии из-за закупорки сосуда тромбом отмирает участок лёгочной ткани, в котором затем развивается воспаление.

Состояние пациента также осложняли перенесённый 10 августа 2026 года инфаркт миокарда, сочетанный порок аортального клапана, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность.

В больнице пациенту провели необходимые обследования и назначили лечение. Он отметил в стационаре 90-летний юбилей, а затем был выписан домой в удовлетворительном состоянии.