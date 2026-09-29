В Новосибирске 12-летняя школьница напала на детей с ножом

Инцидент случился на детской площадке на Троллейной улице. Девочка несколько раз ударила 10-летнюю школьницу ножом. У пострадавшей проникающее ранение живота — ее доставили в реанимацию и сейчас оперируют. Также пострадала 4-летняя девочка. Нападавшую доставили в полицию. По данным источников, ранее она проходила принудительное лечение около полугода.

В Новосибирске 12-летняя школьница напала на детей с ножом. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент случился на детской площадке на Троллейной улице. Девочка несколько раз ударила 10-летнюю школьницу ножом. У пострадавшей проникающее ранение живота — ее доставили в реанимацию и сейчас оперируют. Также пострадала 4-летняя девочка.

Нападавшую доставили в полицию. По данным источников, ранее она проходила принудительное лечение около полугода.