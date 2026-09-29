В Новосибирске 12-летняя школьница напала на детей с ножом
Инцидент случился на детской площадке на Троллейной улице. Девочка несколько раз ударила 10-летнюю школьницу ножом. У пострадавшей проникающее ранение живота — ее доставили в реанимацию и сейчас оперируют. Также пострадала 4-летняя девочка. Нападавшую доставили в полицию. По данным источников, ранее она проходила принудительное лечение около полугода.
В Новосибирске 12-летняя школьница напала на детей с ножом. Об этом сообщается в соцсетях.
Инцидент случился на детской площадке на Троллейной улице. Девочка несколько раз ударила 10-летнюю школьницу ножом. У пострадавшей проникающее ранение живота — ее доставили в реанимацию и сейчас оперируют. Также пострадала 4-летняя девочка.
Нападавшую доставили в полицию. По данным источников, ранее она проходила принудительное лечение около полугода.