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В ГД предложили считать экстремизмом все, что против традиционных ценностей
Депутат Госдумы Николай Бурляев внес законопроект о запрете пропаганды деструктивных идеологий, учений, культов и движений, направленных против традиционных российских духовно-нравственных ценностей и традиционных религий России. Документ опубликован в думской электронной базе. В пояснительной записке говорится, что действующее законодательство не содержит, по мнению автора инициативы, четкого запрета на распространение любых деструктивных идеологий. Бурляев считает, что их распространение может представлять серьезную опасность для России.

Депутат Госдумы Николай Бурляев внес законопроект о запрете пропаганды деструктивных идеологий, учений, культов и движений, направленных против традиционных российских духовно-нравственных ценностей и традиционных религий России. Документ опубликован в думской электронной базе.

Бурляев предлагает внести соответствующие изменения в закон «О противодействии экстремистской деятельности».

В пояснительной записке говорится, что действующее законодательство не содержит, по мнению автора инициативы, четкого запрета на распространение любых деструктивных идеологий. Бурляев считает, что их распространение может представлять серьезную опасность для России.

Законопроект предусматривает запрет на такие идеологии, учения, культы и движения независимо от того, под какими названиями они распространяются.

Документ внесли в последний день работы Бурляева в качестве депутата Госдумы восьмого созыва.