В «Додо Пицце» сообщили о возможной утечке данных клиентов из-за кибератаки

IT-система «Додо Пиццы» подверглась кибератаке. В компании сообщили, что злоумышленники могли получить доступ к данным части клиентов, передает ТАСС. В открытом доступе могли оказаться имена, адреса, электронная почта, номера телефонов, даты рождения и составы заказов. Платёжные данные компания не хранит, поэтому они в безопасности. В «Додо Пицце» сообщили, что заблокировали доступ злоумышленникам и уведомили о случившемся Роскомнадзор. Внутренняя проверка продолжается, команда информационной безопасности принимает меры для защиты системы. В компании также предупредили, что пользователей может разлогинить. Там пояснили, что это одна из мер защиты аккаунтов.