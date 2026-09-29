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В «Додо Пицце» сообщили о возможной утечке данных клиентов из-за кибератаки
IT-система «Додо Пиццы» подверглась кибератаке. В компании сообщили, что злоумышленники могли получить доступ к данным части клиентов, передает ТАСС. В открытом доступе могли оказаться имена, адреса, электронная почта, номера телефонов, даты рождения и составы заказов. Платёжные данные компания не хранит, поэтому они в безопасности. В «Додо Пицце» сообщили, что заблокировали доступ злоумышленникам и уведомили о случившемся Роскомнадзор. Внутренняя проверка продолжается, команда информационной безопасности принимает меры для защиты системы. В компании также предупредили, что пользователей может разлогинить. Там пояснили, что это одна из мер защиты аккаунтов.

IT-система «Додо Пиццы» подверглась кибератаке. В компании сообщили, что злоумышленники могли получить доступ к данным части клиентов, передает ТАСС.

В открытом доступе могли оказаться имена, адреса, электронная почта, номера телефонов, даты рождения и составы заказов. Платёжные данные компания не хранит, поэтому они в безопасности.

В «Додо Пицце» сообщили, что заблокировали доступ злоумышленникам и уведомили о случившемся Роскомнадзор. Внутренняя проверка продолжается, команда информационной безопасности принимает меры для защиты системы.

В компании также предупредили, что пользователей может разлогинить. Там пояснили, что это одна из мер защиты аккаунтов.