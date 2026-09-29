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Тысячи рязанцев останутся без света в ночь на 30 сентября
Рязанцев предупредили, что в ночь с 23:00 29 сентября до 06:00 30 сентября будет временно отключено электроснабжение на более чем 50 улицах. Подробный список адресов по ссылке. В электросетях объяснили, что массовое отключение связано с ремонтными работами.

Тысячи рязанцев останутся без света в ночь на 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.

Рязанцев предупредили, что в ночь с 23:00 29 сентября до 06:00 30 сентября будет временно отключено электроснабжение по следующим улицам:

  • Животноводческая,
  • Животноводческий проезд,
  • Коняева (и 1-й-5-й проезды),
  • Усадебная (и 1-й-4-й проезды),
  • Хиринская,
  • Хиринский проезд,
  • Гаражная,
  • Красная 1-я,
  • Красная 2-я,
  • Путевая,
  • Мервинская,
  • Мервинский 1-й проезд,
  • Магистральная,
  • Октябрьская,
  • Крупской,
  • Великанова,
  • Юбилейная,
  • Аллейная,
  • Аллейный 5-й, 6-й, 7-й и 8-й проезды,
  • Базарная,
  • Базарный 1-й и 2-й проезды,
  • Детская,
  • Дягилевская,
  • Дягилевский 3-й, 4-й и 5-й проезды,
  • Овражная,
  • Раменская, Т
  • Тюшевская (Дягилево),
  • Центральная,
  • Центральный 1-й проезд,
  • Московское шоссе,
  • Коломенская,
  • Коломенский 3-й проезд,
  • Комбайновая,
  • Ветеринарная,
  • Сельскохозяйственная,
  • Сельскохозяйственный пер.,
  • Народный Бульвар,
  • Тракторный 1-й, 2-й и 3-й проезды,
  • Старореченская,
  • Лагерная,
  • Орсовская,
  • Березняковская,
  • Мушковатовская,
  • Мушковатовский 1-й и 2-й проезды,
  • Почтовая (Дягилево),
  • Почтовый 1-й и 2-й проезды,
  • Дашковская,
  • Шаповская,
  • Элеваторная.

В электросетях объяснили, что массовое отключение связано с ремонтными работами.