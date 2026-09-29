Тысячи рязанцев останутся без света в ночь на 30 сентября

Рязанцев предупредили, что в ночь с 23:00 29 сентября до 06:00 30 сентября будет временно отключено электроснабжение на более чем 50 улицах. Подробный список адресов по ссылке. В электросетях объяснили, что массовое отключение связано с ремонтными работами.

Тысячи рязанцев останутся без света в ночь на 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.

Рязанцев предупредили, что в ночь с 23:00 29 сентября до 06:00 30 сентября будет временно отключено электроснабжение по следующим улицам:

Животноводческая,

Животноводческий проезд,

Коняева (и 1-й-5-й проезды),

Усадебная (и 1-й-4-й проезды),

Хиринская,

Хиринский проезд,

Гаражная,

Красная 1-я,

Красная 2-я,

Путевая,

Мервинская,

Мервинский 1-й проезд,

Магистральная,

Октябрьская,

Крупской,

Великанова,

Юбилейная,

Аллейная,

Аллейный 5-й, 6-й, 7-й и 8-й проезды,

Базарная,

Базарный 1-й и 2-й проезды,

Детская,

Дягилевская,

Дягилевский 3-й, 4-й и 5-й проезды,

Овражная,

Раменская, Т

Тюшевская (Дягилево),

Центральная,

Центральный 1-й проезд,

Московское шоссе,

Коломенская,

Коломенский 3-й проезд,

Комбайновая,

Ветеринарная,

Сельскохозяйственная,

Сельскохозяйственный пер.,

Народный Бульвар,

Тракторный 1-й, 2-й и 3-й проезды,

Старореченская,

Лагерная,

Орсовская,

Березняковская,

Мушковатовская,

Мушковатовский 1-й и 2-й проезды,

Почтовая (Дягилево),

Почтовый 1-й и 2-й проезды,

Дашковская,

Шаповская,

Элеваторная.

В электросетях объяснили, что массовое отключение связано с ремонтными работами.