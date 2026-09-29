Тысячи рязанцев останутся без света в ночь на 30 сентября
Рязанцев предупредили, что в ночь с 23:00 29 сентября до 06:00 30 сентября будет временно отключено электроснабжение на более чем 50 улицах. Подробный список адресов по ссылке. В электросетях объяснили, что массовое отключение связано с ремонтными работами.
Тысячи рязанцев останутся без света в ночь на 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.
Рязанцев предупредили, что в ночь с 23:00 29 сентября до 06:00 30 сентября будет временно отключено электроснабжение по следующим улицам:
- Животноводческая,
- Животноводческий проезд,
- Коняева (и 1-й-5-й проезды),
- Усадебная (и 1-й-4-й проезды),
- Хиринская,
- Хиринский проезд,
- Гаражная,
- Красная 1-я,
- Красная 2-я,
- Путевая,
- Мервинская,
- Мервинский 1-й проезд,
- Магистральная,
- Октябрьская,
- Крупской,
- Великанова,
- Юбилейная,
- Аллейная,
- Аллейный 5-й, 6-й, 7-й и 8-й проезды,
- Базарная,
- Базарный 1-й и 2-й проезды,
- Детская,
- Дягилевская,
- Дягилевский 3-й, 4-й и 5-й проезды,
- Овражная,
- Раменская, Т
- Тюшевская (Дягилево),
- Центральная,
- Центральный 1-й проезд,
- Московское шоссе,
- Коломенская,
- Коломенский 3-й проезд,
- Комбайновая,
- Ветеринарная,
- Сельскохозяйственная,
- Сельскохозяйственный пер.,
- Народный Бульвар,
- Тракторный 1-й, 2-й и 3-й проезды,
- Старореченская,
- Лагерная,
- Орсовская,
- Березняковская,
- Мушковатовская,
- Мушковатовский 1-й и 2-й проезды,
- Почтовая (Дягилево),
- Почтовый 1-й и 2-й проезды,
- Дашковская,
- Шаповская,
- Элеваторная.
В электросетях объяснили, что массовое отключение связано с ремонтными работами.