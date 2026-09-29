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Татьяна Шпортун: проекты такого уровня играют ключевую роль в воспитании подрастающего поколения
29 сентября в административном здании на Радищева, 28 в режиме телемоста состоялась встреча представителей Рязани и Махачкалы (Республика Дагестан), посвященная памяти героически погибшего участника СВО, Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова. Об этом сообщили на сайте Рязгордумы.

29 сентября в административном здании на Радищева, 28 в режиме телемоста состоялась встреча представителей Рязани и Махачкалы (Республика Дагестан), посвященная памяти героически погибшего участника СВО, Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова. Об этом сообщили на сайте Рязгордумы.

Онлайн-мероприятие прошло в рамках межмуниципального проекта «Нурмагомед Гаджимагомедов: Герой в наших сердцах — Махачкала и Рязань — одна память», направленного на сохранение духовно-нравственных ценностей и популяризацию патриотизма. В нем приняли участие председатель Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» Хиби Алиев, заместитель главы города Махачкалы Шагани Баймурзаева; депутат РГД, председатель рабочей группы по реализации на территории Рязани государственной национальной политики по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию Татьяна Шпортун, представители Рязанской городской Думы и махачкалинского Собрания депутатов, начальник музея истории ВДВ Александр Щербаков, однокурсник Героя гвардии капитан Алисхан Аздоев, ученики рязанской школы № 53 и махачкалинской школы № 42, носящей имя бойца, его родные и учителя.

Собравшиеся поговорили о жизненном пути и подвиге Нурмагомеда Гаджимагомедова, о мужестве, верности долгу и товариществу, обсудили дальнейшее продолжение межмуниципального сотрудничества. Также было принято решение проводить онлайн-встречу, посвященную подвигу героя, ежегодно в день его рождения.

Хиби Алиев поблагодарил участников мероприятия за плодотворную работу. Он отметил, что надеется на расширение географии проекта, ведь одна из его целей — укрепление дружбы народов.

«Проекты такого уровня играют ключевую роль в воспитании подрастающего поколения, помогая осознать важность гражданской ответственности и любви к своей малой и большой Родине, сформировать уважение к истории и традициям нашего многонационального народа. Будем и дальше развивать межмуниципальные связи и реализовывать совместные инициативы», — сказала Татьяна Шпортун.

Напомним, в июне 2026 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между Собранием депутатов городского округа «город Махачкала» и Рязанской городской Думой. Документ стал важным шагом в укреплении межмуниципального взаимодействия, развитии конструктивного диалога и обмена опытом в сфере местного самоуправления и законотворческой деятельности.