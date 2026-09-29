Татьяна Панфилова передала «Коробку храбрости» в рязанскую ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова передала подарки, собранные в ходе Всероссийской акции «Коробка храбрости», в Областную детскую клиническую больницу имени Н. В. Дмитриевой. Об этом сообщили на сайте Рязгордумы.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова передала подарки, собранные в ходе Всероссийской акции «Коробка храбрости», в Областную детскую клиническую больницу имени Н. В. Дмитриевой. Об этом сообщили на сайте Рязгордумы.

Сбор подарков, среди которых игрушки, канцелярские принадлежности, книги и игровые наборы, стартовал 1 июня в Международный день защиты детей. Цель социального проекта — поддержать маленьких пациентов, находящихся на длительном лечении и реабилитации в медицинских учреждениях. В нем приняли активное участие депутаты Рязанской городской Думы, сотрудники рязанских предприятий, неравнодушные жители города.

«Уверена, подарки порадуют ребят и позволят им легче пережить не очень приятные, но необходимые для лечения процедуры. Часть собранных подарков отправим на новые территории — там детям в лечебных учреждениях тоже нужны приятные эмоции», — отметила Татьяна Панфилова.