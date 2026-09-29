«Сельдь под шубой» за год подорожала на 4%

Средняя стоимость классической «Сельди под шубой» на четыре человека в августе 2026 года составила 221 рубль. За год салат подорожал на 4%, при этом по сравнению с июлем его стоимость снизилась на 2%. Об этом свидетельствуют данные нового индекса «Сельди под шубой», сообщает Росстат. В состав индекса входят соленое филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. Сильнее всего за год подорожали овощи — на 9-26%. Яйца прибавили в цене 14%, майонез — 6%.

Средняя стоимость классической «Сельди под шубой» на четыре человека в августе 2026 года составила 221 рубль. За год салат подорожал на 4%, при этом по сравнению с июлем его стоимость снизилась на 2%. Об этом свидетельствуют данные нового индекса «Сельди под шубой», сообщает Росстат.

В состав индекса входят соленое филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. Сильнее всего за год подорожали овощи — на 9-26%. Яйца прибавили в цене 14%, майонез — 6%.

При этом соленое филе сельди за год в рознице не подорожало. По сравнению с июлем его цена также не изменилась.

Снижение стоимости салата в августе связано с сезонным удешевлением овощей. На фоне нового урожая они подешевели на 9-19%.

На оптовом рынке динамика цен на сельдь различалась. Тихоокеанская сельдь за месяц подешевела на 2%, а за год — на 14%. Атлантическая, наоборот, подорожала за месяц на 9%, но за год остается на 12% дешевле, чем летом 2025 года.