Рязанскую компанию оштрафовали за прием на работу экс-чиновника

Прокуратура Рязанского района выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в частной организации. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Генеральный директор не направил бывшему работодателю уведомление о приеме на работу бывшего государственного служащего в установленный законом срок. Прокуратура внесла представление об устранении нарушения и возбудила административные дела в отношении должностного и юридического лиц по ст. 19.29 КоАП РФ.