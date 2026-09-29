Рязанский суд наказал мужчину, незаконно получившего более 400 тысяч соцвыплат

Скопинский райсуд признал местного жителя виновным в мошенничестве при получении социальных выплат. Мужчина незаконно получил из бюджета более 400 тысяч рублей. Известно, что он вместе с членами семьи зарегистрировался в доме своего близкого родственника, расположенном в населённом пункте, пострадавшем от катастрофы на Чернобыльской АЭС. На этом основании семья получала социальные выплаты, хотя фактически проживала за пределами опасной зоны. Подсудимый вину не признал и не предпринял мер для возмещения ущерба. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Скопинский райсуд признал местного жителя виновным в мошенничестве при получении социальных выплат. Как отметили в пресс-службе прокуратуры, мужчина незаконно получил из бюджета более 400 тысяч рублей.

Известно, что он вместе с членами семьи зарегистрировался в доме своего близкого родственника, расположенном в населённом пункте, пострадавшем от катастрофы на Чернобыльской АЭС. На этом основании семья получала социальные выплаты, хотя фактически проживала за пределами опасной зоны.

Подсудимый вину не признал и не предпринял мер для возмещения ущерба. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.