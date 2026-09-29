Рязанцам рассказали, какая погода ожидается в последний день сентября

Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону. В регионе будет переменная облачность, без осадков. Ветер прогнозируют слабый северный, 2-3 м/с, порывы до 10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +6…+9°С, днём — +15…+16°С.