Рязанцам рассказали, какая погода ожидается в последний день сентября
Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону. В регионе будет переменная облачность, без осадков. Ветер прогнозируют слабый северный, 2-3 м/с, порывы до 10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +6…+9°С, днём — +15…+16°С.
Опубликован прогноз погоды на 30 сентября в Рязанской области. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
В регионе будет переменная облачность, без осадков.
Ветер прогнозируют слабый северный, 2-3 м/с, порывы до 10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +6…+9°С, днём — +15…+16°С.