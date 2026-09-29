Рязанцам рассказали, как избежать отравления грибами

В Роспотребнадзоре отметили, что грибы полезны, но их употребление может быть опасным. Чтобы избежать отравления: Собирайте только известные грибы. Избегайте грибов после жары, вдоль дорог и в населённых пунктах. Не покупайте грибы на несанкционированных рынках. Собирайте молодые, не подгнившие грибы. Тщательно мойте и варите грибы. Не пробуйте сырые грибы. Отмечается, что грибы противопоказаны беременным, кормящим, детям до 14 лет и пожилым.

Рязанцам рассказали, как избежать отравления грибами. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре отметили, что грибы полезны, но их употребление может быть опасным. Чтобы избежать отравления:

Собирайте только известные грибы.

Избегайте грибов после жары, вдоль дорог и в населённых пунктах.

Не покупайте грибы на несанкционированных рынках.

Собирайте молодые, не подгнившие грибы.

Тщательно мойте и варите грибы.

Не пробуйте сырые грибы.

Отмечается, что грибы противопоказаны беременным, кормящим, детям до 14 лет и пожилым.