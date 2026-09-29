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Рязанцам рассказали, как избежать отравления грибами
В Роспотребнадзоре отметили, что грибы полезны, но их употребление может быть опасным. Чтобы избежать отравления: Собирайте только известные грибы. Избегайте грибов после жары, вдоль дорог и в населённых пунктах. Не покупайте грибы на несанкционированных рынках. Собирайте молодые, не подгнившие грибы. Тщательно мойте и варите грибы. Не пробуйте сырые грибы. Отмечается, что грибы противопоказаны беременным, кормящим, детям до 14 лет и пожилым.

Рязанцам рассказали, как избежать отравления грибами. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре отметили, что грибы полезны, но их употребление может быть опасным. Чтобы избежать отравления:

  • Собирайте только известные грибы.
  • Избегайте грибов после жары, вдоль дорог и в населённых пунктах.
  • Не покупайте грибы на несанкционированных рынках.
  • Собирайте молодые, не подгнившие грибы.
  • Тщательно мойте и варите грибы.
  • Не пробуйте сырые грибы.

Отмечается, что грибы противопоказаны беременным, кормящим, детям до 14 лет и пожилым.