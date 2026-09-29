Рязань встала в 9-балльные пробки

Во вторник, 29 сентября, в Рязани образовались крупные пробки. Наиболее плотные заторы фиксируются на Московском шоссе, улице Есенина, Первомайском проспекте. На Первомайском проспекте затруднения возникают на отрезке от площади Ленина до улицы Соборной. Ещё один проблемный участок — пересечение улицы Горького с улицей Свободы.