Россияне смогут заключать брачные договоры на «Госуслугах»

На «Госуслугах» появилась функция заключения брачного договора. Сервис доступен в разделе «Жизненные ситуации» — «Обращение к нотариусу». На сайте заполняется проект документа. У нотариуса остается лишь заверить договор.