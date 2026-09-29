Путин запретил вывозить из России более 1 млн рублей наличными

Президент России Владимир Путин запретил физическим лицам вывозить из страны в ряд государств наличные рубли на сумму более 1 млн рублей. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. Ограничение распространяется на страны ЕАЭС — Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Запрет не действует в некоторых случаях. В частности, наличные можно вывезти через определенные международные аэропорты при наличии банковских документов, подтверждающих снятие всей суммы со счета.

Президент России Владимир Путин запретил физическим лицам вывозить из страны в ряд государств наличные рубли на сумму более 1 млн рублей. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Ограничение распространяется на страны ЕАЭС — Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

Запрет не действует в некоторых случаях. В частности, наличные можно вывезти через определенные международные аэропорты при наличии банковских документов, подтверждающих снятие всей суммы со счета.

Исключение также предусмотрено для юридических лиц, занимающихся международными перевозками, и для вывоза денег на обеспечение работы российских дипломатических и консульских учреждений.

При нарушении запрета у физлиц могут изъять сумму, превышающую 1 млн рублей. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрено изъятие всей вывозимой наличности.

Указ вступил в силу 29 сентября. В течение трех месяцев правительство совместно с ЦБ должно утвердить порядок учета вывозимых наличных рублей.