Появились новые правила застройки центра Рязани, они разрешат 50-метровые здания

В Рязани разработали проект объединённой зоны охраны объектов культурного наследия. Он предусматривает ограничения на строительство, реконструкцию и размещение рекламы, а также высотные нормы для новых зданий — от 10 до 50 метров в зависимости от зоны. Новые объекты должны иметь скатные кровли и парковки с экологичным покрытием. После принятия постановления часть прежних документов об охране памятников утратит силу. Цель нововведений — сохранить историческую среду города. Пока проект не вступил в силу.

В Рязани разработали объединённую зону охраны объектов культурного наследия. Соответствующий проект постановления правительства опубликовали на сайте органа власти.

В границах единой охранной зоны власти планируют ввести ограничения на строительство, реконструкцию и рекламу, включая габаритные вывески, перекрывающие окна, установку вышек сотовой связи и антенн, препятствующих визуальному восприятию ландшафта, а также на работы, которые могут навредить облику исторической застройки.

Для зон регулирования застройки проект предусматривает конкретные высотные и процентные ограничения. Застройщики должны будут строго соблюдать регламент по высоте и плотности. Высота зданий должна составлять от 10 метров до 50 метров в зависимости от зоны.

Например, на улицах Щедрина, Вознесенской, Садовой, Грибоедова, Николодворянской высотность варьируется от 27 метров до 35 метров. В районе улиц Затинной, Рыбацкой, Лесопарковой, проезда Речников, а также Соборной, Скоморошинской, Кремлёвского вала будет действовать ограничение высотности от 12 до 23 метров. Для некоторых зон разработали понижение вдоль застройки уличного фронта.

Также новые объекты обязаны иметь скатные кровли и парковки по технологии «экопарковка».

Вместе с новой объединённой зоной охраны утратят силу несколько ранее принятых документов. В их числе решение исполкома Рязанского областного Совета народных депутатов от 1986 года «О проекте зон охраны памятников истории и культуры г. Рязани». Оно отменяется в границах, которые утверждает новое постановление.

Также утратят силу постановления правительства Рязанской области об установлении зон охраны отдельных объектов культурного наследия. Речь идёт об объектах федерального значения «Дом Свободы» и «Здание Мальшинской богадельни».

Кроме того, отменяются постановления принятые в отношении объектов регионального значения «Дом, где жил И. В. Мичурин» и «Драматический театр», а также «Дом, где с 6 октября 1917 года размещался Рязанский горком РСДРП (б)» на улице Свободы № 77.

Основная цель нововведений сохранить историко-градостроительную среду и защитить памятники архитектуры от негативного воздействия, говорится в документе. Отметим, что проект постановления пока не вступил в силу.