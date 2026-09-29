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Мошенники обманом заставили студентку помочь украсть 950 тыс у 18-летней рязанки
В Рязани задержали 21-летнюю студентку, подозреваемую в пособничестве телефонным мошенникам. По версии полиции, она забрала у 18-летней девушки 950 тысяч рублей и перевела деньги кураторам. Потерпевшую обманули лжесотрудники Минцифры и правоохранительных органов: под угрозой уголовного дела они убедили её передать семейные сбережения на «проверку» через курьера. Через три дня девушка обратилась в полицию. По данным следствия, студентка-курьер сама стала жертвой мошенников: её убедили забирать деньги у граждан и переводить их на указанные счета. Полученные от рязанки средства она обменяла в Москве на криптовалюту и отправила кураторам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Расследование продолжается.

В Рязани задержали 21-летнюю студентку одного из вузов, которую подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии полиции, она забрала у обманутой 18-летней девушки 950 тысяч рублей и перевела деньги кураторам.

Потерпевшей позвонили неизвестные. После того как она сообщила код из СМС, ей стали звонить лжепредставители Минцифры и правоохранительных органов. Угрожая возбуждением уголовного дела, они убедили девушку найти дома семейные сбережения и передать их на «проверку» с обещанием вернуть деньги.

Рязанка отдала наличные курьеру возле своего дома. Когда через три дня связь с мошенниками прервалась, она обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемой курьерши и задержали её. Известно, что студентка сама стала жертвой обмана: лжесотрудники силовых ведомств убедили её, что она якобы причастна к финансированию ВСУ, и предложили «исправить ситуацию», забирая деньги у граждан и переводя их на указанные счета.

Получив деньги от потерпевшей, девушка, как считает следствие, отправилась в Москву, обменяла рубли на криптовалюту и перевела её кураторам.

Следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Расследование продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.