Мошенники обманом заставили студентку помочь украсть 950 тыс у 18-летней рязанки

В Рязани задержали 21-летнюю студентку одного из вузов, которую подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По версии полиции, она забрала у обманутой 18-летней девушки 950 тысяч рублей и перевела деньги кураторам.
Потерпевшей позвонили неизвестные. После того как она сообщила код из СМС, ей стали звонить лжепредставители Минцифры и правоохранительных органов. Угрожая возбуждением уголовного дела, они убедили девушку найти дома семейные сбережения и передать их на «проверку» с обещанием вернуть деньги.
Рязанка отдала наличные курьеру возле своего дома. Когда через три дня связь с мошенниками прервалась, она обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемой курьерши и задержали её. Известно, что студентка сама стала жертвой обмана: лжесотрудники силовых ведомств убедили её, что она якобы причастна к финансированию ВСУ, и предложили «исправить ситуацию», забирая деньги у граждан и переводя их на указанные счета.
Получив деньги от потерпевшей, девушка, как считает следствие, отправилась в Москву, обменяла рубли на криптовалюту и перевела её кураторам.
Следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Расследование продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.