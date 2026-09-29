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Под Волгоградом в домашней морозилке нашли тело девушки
В Волжском Волгоградской области в холодильнике одной из квартир нашли тело молодой девушки. Соседи пожаловались на резкий запах, после чего правоохранители вскрыли квартиру. По факту обнаружения тела возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в региональном управлении СК. По данным СМИ и знакомых погибшей, девушке было 18 лет. Она жила в квартире вместе с 59-летним отцом после смерти матери, которая долго болела. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личность погибшей.

В Волжском Волгоградской области в холодильнике одной из квартир нашли тело молодой девушки. Соседи пожаловались на резкий запах, после чего правоохранители вскрыли квартиру. По факту обнаружения тела возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Тело нашли 24 сентября в квартире на улице Кирова. По данным правоохранительных органов, предварительно, в помещении несколько недель никто не жил. Личность погибшей официально пока не установлена. По данным некоторых СМИ, предварительно, в морозильнике она пролежала более трёх месяцев.

История квартиры ранее уже вызывала вопросы у соседей. По их словам, после отключения электричества в помещении появился сильный запах. Соседи добивались, чтобы помещение вскрыли, после чего внутри обнаружили тело в холодильнике.

По данным СМИ и знакомых погибшей, девушке было 18 лет. Она жила в квартире вместе с 59-летним отцом после смерти матери, которая долго болела.

По словам друзей девушки, за несколько дней до исчезновения в июне она просила у них деньги на оплату интернета. Также они утверждают, что отец в какой-то момент сжег ее паспорт и запрещал восстанавливать документ.

Соседи также рассказывали о странном поведении мужчины и его публикациях в соцсетях. По данным СМИ, он много лет увлекался эзотерикой, называл Вселенную симуляцией, а себя — носителем «Высшего Знания».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личность погибшей.