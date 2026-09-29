На участке трассы М-5 «Урал» под Рязанью введут реверсивное движение
На участке км 193+545 автомобильной дороги М-5 «Урал» с 8:00 29 сентября до 15 октября 2026 года ограничат движение для всех видов транспорта. Ограничения введут на путепроводе через улицу Южный промузел. Отметим, что речь идет о Южной окружной дороге в Рязани, около съезда на улицу Нахимова. На время планово-предупредительных работ одну из двух полос закроют, движение организуют в реверсивном режиме. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
На участке км 193+545 автомобильной дороги М-5 «Урал» с 8:00 29 сентября до 15 октября 2026 года ограничат движение для всех видов транспорта. Ограничения введут на путепроводе через улицу Южный промузел.
Отметим, что речь идет о Южной окружной дороге в Рязани, около съезда на улицу Нахимова.
На время планово-предупредительных работ одну из двух полос закроют, движение организуют в реверсивном режиме. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок. Уточнить информацию можно в круглосуточном ситуационном центре по телефонам (8412) 55-11-04 и