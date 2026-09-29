Мэр Рязани назвал сроки расселения аварийных домов в Строителе

Мэр Рязани Борис Ясинский назвал сроки расселения аварийных домов в поселке Строитель. Ясинский отметил, что в Строителе начнется поэтапное расселение граждан из аварийного жилья, после чего ветхие здания будут демонтированы. Согласно утвержденному графику, работы пройдут в несколько этапов. В 2027—2028 годы запланировали расселение домов № 6а по улице Предзаводской и № 18а по улице Качевской. 41 собственник получит денежную компенсацию за изымаемое жилье. В 2028—2029 годы в план вошли дома № 10а по улице Предзаводской, № 7 по улицам Дружной, № 18 по улице Качевской, а также дом № 8 по улице Поселковой. В 2029—2030 годы под расселение попадут дома № 4/10 и № 12/9 на улице Предзаводской.

Мэр Рязани Борис Ясинский назвал сроки расселения аварийных домов в поселке Строитель. Информация прозвучала на заседании правительства региона 29 сентября.

Ясинский отметил, что в Строителе начнется поэтапное расселение граждан из аварийного жилья, после чего ветхие здания будут демонтированы.

Согласно утвержденному графику, работы пройдут в несколько этапов. В 2027—2028 годы запланировали расселение домов № 6а по улице Предзаводской и № 18а по улице Качевской. 41 собственник получит денежную компенсацию за изымаемое жилье.

В 2028—2029 годы в план вошли дома № 10а по улице Предзаводской, № 7 по улицам Дружной, № 18 по улице Качевской, а также дом № 8 по улице Поселковой. В 2029—2030 годы под расселение попадут дома № 4/10 и № 12/9 на улице Предзаводской.