Малков поручил убирать опавшую листву, пока та не превратилась в грязь

Глава Рязанской области Павел Малков поручил убирать опавшую листву, пока та не превратилась в грязь. Тему он поднял на заседании правительства 29 сентября. «Начала опадать листва, я уже вижу по отчетам ЦУРа, что появились жалобы на уборку. Просьба обратить внимание и не ждать, пока листва превратится в грязь. Как обычно: просьбы точечно отработать и взять на особый контроль», — обратился губернатор к главам администраций.