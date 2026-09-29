Банк постсоветской страны завил о блокировке карт россиян

Клиентам «Хумо Банка» из России необходимо лично приехать в отделение в Таджикистане, чтобы пройти идентификацию. Если они не смогут этого сделать, банк закроет их карты. Об этом сообщили представители кредитной организации, передает «Лента. ру». В банке уточнили, что до указанного срока клиентам нужно перевести остаток средств на рублевую карту. Ранее в сети появилась информация, что россиянам, оформившим карты «Хумо Банка», предложили пройти биометрическую идентификацию лично в одном из его офисов. Согласно этим сообщениям, без нее карты заблокируют с 1 октября.

Клиентам «Хумо Банка» из России необходимо лично приехать в отделение в Таджикистане, чтобы пройти идентификацию. Если они не смогут этого сделать, банк закроет их карты. Об этом сообщили представители кредитной организации, передает «Лента. ру».

В банке уточнили, что до указанного срока клиентам нужно перевести остаток средств на рублевую карту.

Ранее в сети появилась информация, что россиянам, оформившим карты «Хумо Банка», предложили пройти биометрическую идентификацию лично в одном из его офисов. Согласно этим сообщениям, без нее карты заблокируют с 1 октября.