ЦБ РФ может оставить в октябре уровень ключевой ставки без изменений

Банк России может оставить ключевую ставку без изменений на заседании в октябре. Такой прогноз озвучил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, октябрьские заседания регулятора обычно проходят в «ультражестком» ключе. В качестве примера Пьянов привёл решения 2023 и 2024 годов: тогда ЦБ повысил ставку на 200 базисных пунктов, хотя консенсус-прогноз предполагал увеличение на 100 пунктов. В 2025 году, отметил он, регулятор радикально изменил среднесрочный прогноз и траекторию ключевой ставки. При этом в декабре Банк России может снизить ставку на 0,25 процентного пункта — в качестве «новогоднего подарка», предположил представитель ВТБ.

Банк России может оставить ключевую ставку без изменений на заседании в октябре. Такой прогноз озвучил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РИА Новости.

По его словам, октябрьские заседания регулятора обычно проходят в «ультражестком» ключе. В качестве примера Пьянов привёл решения 2023 и 2024 годов: тогда ЦБ повысил ставку на 200 базисных пунктов, хотя консенсус-прогноз предполагал увеличение на 100 пунктов. В 2025 году, отметил он, регулятор радикально изменил среднесрочный прогноз и траекторию ключевой ставки.

При этом в декабре Банк России может снизить ставку на 0,25 процентного пункта — в качестве «новогоднего подарка», предположил представитель ВТБ.