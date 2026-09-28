Жители Рязанского округа пожаловались на дороги и освещение

Глава Рязанского муниципального округа Дмитрий Хотенцев провел личный прием граждан. Жители разных населенных пунктов обратились с вопросами по благоустройству детских площадок, освещению улиц и состоянию дорог. Также жители попросили установить остановочные павильоны для школьных автобусов. Сейчас специалисты выясняют, можно ли реализовать эту задачу и какие работы для этого потребуются. Отдельно обсудили ситуацию в Вишневке. Там необходимо опилить деревья, решить вопрос с освещением и обустроить тротуар. Для оценки объема работ запланировали выезд на место.

Глава Рязанского муниципального округа Дмитрий Хотенцев провел личный прием граждан. Жители разных населенных пунктов обратились с вопросами по благоустройству детских площадок, освещению улиц и состоянию дорог.

Также жители попросили установить остановочные павильоны для школьных автобусов. Сейчас специалисты выясняют, можно ли реализовать эту задачу и какие работы для этого потребуются.

Отдельно обсудили ситуацию в Вишневке. Там необходимо опилить деревья, решить вопрос с освещением и обустроить тротуар. Для оценки объема работ запланировали выезд на место.

«Все вопросы остаются на контроле», — заявил Дмитрий Хотенцев.

Записаться на личный прием можно через секретаря по телефону 28-91-22.

Фото: соцсети Дмитрия Хотенцева.