За неделю в рязанскую ОДКБ попало более четырех тысяч человек

ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой опубликовала еженедельный отчет о работе с 21 по 27 сентября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. За указанный период в ГДП № 3 приняли 4061 пациент, из них 256 детей получали помощь на дому. В приемный покой обратились 400 человек, а в травмпункт — 549 пациентов. В круглосуточный стационар госпитализировали 286 детей, еще 40 пациентов направили в инфекционные отделения. В консультативно-диагностическом центре (КДЦ) помощь оказали 1598 обратившимся, а 78 человек прошли обследование в Центре здоровья.

ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой опубликовала еженедельный отчет о работе с 21 по 27 сентября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

За указанный период в ГДП № 3 приняли 4061 пациент, из них 256 детей получали помощь на дому. В приемный покой обратились 400 человек, а в травмпункт — 549 пациентов.

В круглосуточный стационар госпитализировали 286 детей, еще 40 пациентов направили в инфекционные отделения. В консультативно-диагностическом центре (КДЦ) помощь оказали 1598 обратившимся, а 78 человек прошли обследование в Центре здоровья.