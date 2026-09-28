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ВС РФ освободили Нововодяное в ДНР и Уланово в Сумской области
Подразделения группировок войск «Центр» и «Север» освободили два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны России. Военнослужащие «Центра» установили контроль над Нововодяным в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Севера» освободили населенный пункт Уланово в Сумской области. В Минобороны также сообщили, что российские войска продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Бои идут за четыре населенных пункта внутри кольца.

Подразделения группировок войск «Центр» и «Север» освободили два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие «Центра» установили контроль над Нововодяным в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Севера» освободили населенный пункт Уланово в Сумской области.

В Минобороны также сообщили, что российские войска продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Бои идут за четыре населенных пункта внутри кольца.

За сутки российские группировки, по данным ведомства, нанесли ВСУ потери около 1350 военнослужащих. Средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб и 442 беспилотника самолетного типа.

Кроме того, российские военные вели наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполья в ДНР. Там морские пехотинцы уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ, а за сутки российские подразделения заняли 70 зданий.