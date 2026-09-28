ВС РФ нанесли удар по центру обработки данных компании «Укртелеком» в Киеве

Российские военные нанесли удары по объектам связи и логистики, которые, по утверждению Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщило ведомство. По его данным, днем беспилотники поразили центр обработки данных компании «Укртелеком» на улице Антоновича в Киеве. Минобороны заявило, что компания предоставляет высокоскоростной интернет для ВСУ и хранит большие объемы данных. Кроме того, при переходе морем были поражены два сухогруза, которые, как утверждает ведомство, доставляли военные грузы в порт Одессы.

Российские военные нанесли удары по объектам связи и логистики, которые, по утверждению Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщило ведомство.

По его данным, днем беспилотники поразили центр обработки данных компании «Укртелеком» на улице Антоновича в Киеве. Минобороны заявило, что компания предоставляет высокоскоростной интернет для ВСУ и хранит большие объемы данных.

Кроме того, при переходе морем были поражены два сухогруза, которые, как утверждает ведомство, доставляли военные грузы в порт Одессы.