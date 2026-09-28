Врачи спасли пожилую рязанку с гипертоническим кризисом

Рязанка поблагодарила врача Анну Разумнову и фельдшера Надежду Анфиногенову за помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Бригада приехала к пожилой пациентке, которая жаловалась на боль в груди, затруднённое дыхание и высокое давление. Медики оперативно сняли ЭКГ, диагностировали гипертоническую болезнь и оказали необходимую помощь. Состояние женщины постепенно улучшилось, поэтому госпитализация не потребовалась. «Это профессионалы с добрым сердцем и золотыми руками. Побольше бы таких специалистов. Это новый, современный уровень нашей медицина. Скорой — низкий поклон», — рассказала Алевтина Ивановна.

Рязанка поблагодарила врача Анну Разумнову и фельдшера Надежду Анфиногенову за помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Бригада приехала к пожилой пациентке, которая жаловалась на боль в груди, затруднённое дыхание и высокое давление. Медики оперативно сняли ЭКГ, диагностировали гипертоническую болезнь и оказали необходимую помощь. Состояние женщины постепенно улучшилось, поэтому госпитализация не потребовалась.

«Это профессионалы с добрым сердцем и золотыми руками. Побольше бы таких специалистов. Это новый, современный уровень нашей медицина. Скорой — низкий поклон», — рассказала Алевтина Ивановна.