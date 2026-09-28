В Волгограде в магазине застрелили 36-летнего отца четверых детей

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, мужчина получил замечание после того, как вступился за покупателя, к которому приставал другой посетитель. Конфликт закончился стрельбой: свидетели насчитали шесть выстрелов. Убийство произошло на глазах у двух сыновей погибшего — мальчикам 8 и 6 лет. Подозреваемого задержали спустя несколько часов. По имеющейся информации, он жил в том же доме, где находится магазин, а погибший — по соседству. Возбуждено уголовное дело. Близкие рассказали, что мужчина всегда помогал окружающим и заступался за тех, кто нуждался в защите. У него остались жена и четверо детей. Младшей дочери полтора года.

В Волгограде в магазине «Магнит» застрелили 36-летнего отца четверых детей. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, мужчина получил замечание после того, как вступился за покупателя, к которому приставал другой посетитель. Конфликт закончился стрельбой: свидетели насчитали шесть выстрелов.

Убийство произошло на глазах у двух сыновей погибшего — мальчикам 8 и 6 лет. Подозреваемого задержали спустя несколько часов. По имеющейся информации, он жил в том же доме, где находится магазин, а погибший — по соседству.

Возбуждено уголовное дело. Близкие рассказали, что мужчина всегда помогал окружающим и заступался за тех, кто нуждался в защите. У него остались жена и четверо детей. Младшей дочери полтора года.