В Рязанской области завершили ремонт моста на дороге Захарово — Байдики

В Захаровском округе завершили ремонт моста через ручей на дороге Захарово — Байдики. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве. Мост расположен рядом с социально значимыми учреждениями, поэтому его состояние важно для местных жителей. Специалисты заменили пролетное строение и сопряжения с подходами, отремонтировали опоры, а также обновили перильные и барьерные ограждения.

В Захаровском округе завершили ремонт моста через ручей на дороге Захарово — Байдики. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.

Мост расположен рядом с социально значимыми учреждениями, поэтому его состояние важно для местных жителей.

Специалисты заменили пролетное строение и сопряжения с подходами, отремонтировали опоры, а также обновили перильные и барьерные ограждения.