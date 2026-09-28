В Рязанской области заметили тетерку, кедровку и семейство орланов

В Мещере заметили несколько видов птиц. Об этом сообщили в группе «Мещерский тупик». На кадрах запечатлели молодую тетёрку, кедровку, вальдшнепа. Также удалось застать семейство орланов. «Вообще то их было четверо, две взрослые птицы и две молодые», — отметили в посте. Фото: «Мещерский тупик».