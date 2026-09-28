В Рязанской области за неделю в скорую поступило почти 4 тысячи вызовов

С 21 по 27 сентября диспетчерская служба Рязанской областной станции скорой помощи зарегистрировала 3601 вызов. Из общего числа вызовов 822 были экстренными — в таких случаях медицинская помощь требуется для спасения жизни. Остальные 2779 — неотложные, когда помощь необходима, но угрозы для жизни пациента нет. Среди основных причин обращений — артериальная гипертензия, травмы, инсульты, последствия дорожно-транспортных происшествий и обострение хронических неинфекционных заболеваний.

В Рязанской области за неделю в скорую поступило почти 4 тысячи вызовов. Об этом сообщает региональный минздрав.

С 21 по 27 сентября диспетчерская служба Рязанской областной станции скорой помощи зарегистрировала 3601 вызов.

Из общего числа вызовов 822 были экстренными — в таких случаях медицинская помощь требуется для спасения жизни. Остальные 2779 — неотложные, когда помощь необходима, но угрозы для жизни пациента нет.

Среди основных причин обращений — артериальная гипертензия, травмы, инсульты, последствия дорожно-транспортных происшествий и обострение хронических неинфекционных заболеваний.