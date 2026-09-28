В Рязанской области столкнулись две легковушки

ДТП произошло утром 26 сентября на улице Горького в Сараях. 63-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota, за рулем которого был 51-летний сараевец. В результате происшествия никто не пострадал.