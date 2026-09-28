В Рязанской области произошло смертельное ДТП
Авария произошла днем 26 сентября на 10-м километре автодороги «Рыбное — Константиново». 47-летний водитель автомобиля «Джетта» съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное УМВД.
Авария произошла днем 26 сентября на 10-м километре автодороги «Рыбное — Константиново». 47-летний водитель автомобиля «Джетта» съехал в кювет и перевернулся.
От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.