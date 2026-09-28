В Рязанской области 29 сентября сохранится дождливая погода

Во вторник, 29 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, северный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +3, +8°С, днем поднимется до +13, +18°С.