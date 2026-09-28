В Рязани завершился хоккейный турнир «Кубок памяти С. С. Козырева»

В Рязани завершился региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С. С. Козырева». Соревнования прошли 26 и 27 сентября в ДС «Олимпийский», сообщили в пресс-службе ХК «Рязань-ВДВ». Турнир проводят по инициативе президента Федерации хоккея Рязанской области, депутата Рязанской городской Думы Олега Смирнова. В этом году впервые соревнования прошли в дивизионе «Любитель 60+». В турнире приняли участие пять команд: «Автомобилист» (Рязань), «Арктик» (Москва), «Гиганты» (Липецкая область), ЛХК «Спасск» (Спасский район) и «Офицеры» (Рязань).

В Рязани завершился региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С. С. Козырева». Соревнования прошли 26 и 27 сентября в ДС «Олимпийский», сообщили в пресс-службе ХК «Рязань-ВДВ».

Турнир проводят по инициативе президента Федерации хоккея Рязанской области, депутата Рязанской городской Думы Олега Смирнова.

В этом году впервые соревнования прошли в дивизионе «Любитель 60+». В турнире приняли участие пять команд: «Автомобилист» (Рязань), «Арктик» (Москва), «Гиганты» (Липецкая область), ЛХК «Спасск» (Спасский район) и «Офицеры» (Рязань).

Бронзовыми призерами стали хоккеисты ЛХК «Спасск», серебро завоевал рязанский «Автомобилист». Победителем турнира стала московская команда «Арктик».

На мероприятии присутствовали родственники Сергея Козырева. Они поблагодарили организаторов за проведение турнира.

Справка:

Сергей Козырев дебютировал в официальном матче чемпионата СССР по хоккею в январе 1964 года в составе рязанского «Станкостроителя». После службы в Вооруженных Силах он играл в чемпионате Москвы, а затем возглавлял спортивный клуб «Электрон» при заводе электронных приборов. В 1970-е годы Козырев начал судейскую карьеру. Он обслуживал детские, юношеские и всесоюзные соревнования. Сергею Козыреву присвоили звание судьи республиканской категории по хоккею.

Фото предоставили в ХК «Рязань-ВДВ».