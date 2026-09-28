В Рязани завершили подготовку фонтанов к зиме

МБУ «Управление по делам территорий» завершило подготовку городских фонтанов к зиме. Об этом сообщили в администрации Рязани. После окончания летнего сезона специалисты слили воду, вымыли чаши и демонтировали насосное оборудование. Сложные инженерные конструкции защитили специальными укрытиями на время холодов. В этом году фонтаны работали на Театральной площади, Лыбедском бульваре, в Кремлёвском сквере, на площади Ленина и на Московском шоссе.